Свердловское правительство выделило 16 млн рублей на ликвидацию потопа в Буланаше

Ведомство установило, что в результате ненадлежащей откачки подземных вод из ствола ликвидированной шахты «Егоршинская» в Буланаше затопило 16 садовых участков в коллективных садах «БМЗ-2» и «БМЗ-3» и местное кладбище. Под водой оказались и фундаменты очистных сооружений поселка, которые обеспечивали функционирование канализации.