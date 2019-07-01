Свердловское правительство выделило 16 млн рублей на ликвидацию потопа в Буланаше
Сегодня, 17:34ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Свердловская прокуратура проверила исполнение законодательства при ликвидации потопа шахтными водами в поселке Буланаш, после чего правительство выделило 16 млн рублей на эксплуатацию шахтного водоотлива, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Ведомство установило, что в результате ненадлежащей откачки подземных вод из ствола ликвидированной шахты «Егоршинская» в Буланаше затопило 16 садовых участков в коллективных садах «БМЗ-2» и «БМЗ-3» и местное кладбище. Под водой оказались и фундаменты очистных сооружений поселка, которые обеспечивали функционирование канализации.
Инцидент возник из-за отсутствия в бюджете Артемовского ГО финансирования шахтного водоотлива.
Прокурор области внес представление главе Свердловской области Евгению Куйвашеву, после чего правительство региона выделило 16 млн рублей на эксплуатацию объекта «Шахтный водоотлив в поселке Буланаш».
В настоящий момент подтопление в поселке устранили. Ситуация находится на контроле прокуратуры.
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