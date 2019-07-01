Тагильские общественники получили миллион рублей на поддержку выпускников детдомов

Проект «Взгляд в будущее» стал победителем на конкурсе от Министерства соцполитики Свердловской области. Реализовать его волонтеры планируют до конца этого года. Организация разработает тренинги, которые проведет в детских домах Нижнего Тагила. Это будут занятия по кулинарии, тренинги по финансовой грамотности, помощь выпускникам детских домов, приезжающим в Нижний Тагил. Цель мероприятий — помочь ребятам адаптироваться в современном обществе после того, как они покинут стены детских домов.