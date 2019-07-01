Тагильские общественники получили миллион рублей на поддержку выпускников детдомов
Тагильская общественная организация «Город добрых людей» получила миллионный грант на помощь выпускникам детских домов и детям из приемных семей, пишет ИА «Все новости».
Проект «Взгляд в будущее» стал победителем на конкурсе от Министерства соцполитики Свердловской области. Реализовать его волонтеры планируют до конца этого года. Организация разработает тренинги, которые проведет в детских домах Нижнего Тагила. Это будут занятия по кулинарии, тренинги по финансовой грамотности, помощь выпускникам детских домов, приезжающим в Нижний Тагил. Цель мероприятий — помочь ребятам адаптироваться в современном обществе после того, как они покинут стены детских домов.
Как сообщил корреспондентам ИА «Все новости» председатель «Города добрых людей» Дмитрий Винокуров, на средства субсидии психологи и волонтеры постараются собрать опыт работы детских домов региона и издать сборник методических материалов.
Также к сотрудничеству приглашаются волонтеры, готовые чему-либо научить ребят, передать знания или познакомить их с интересными местами Нижнего Тагила. Обращаться по телефону 8 (3435) 341-841.