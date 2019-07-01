В Асбесте двое мужчин предстанут перед судом за продажу наркотиков через интернет

Следователи считают, что в течение 2 лет обвиняемые сбывали наркотики при помощи интернет-магазина, открытого в одном из интернет-мессенджеров. Для доставки купленного товара покупателям они использовали систему тайников и закладок. При этом, процесс получения заказов был полностью автоматизирован, продавцы оставили за собой лишь фасовку наркотических веществ и их размещение. Оплата покупок происходила электронными платежами на счета, которые были зарегистрированы на посторонних лиц.