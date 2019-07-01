В Асбесте двое мужчин предстанут перед судом за продажу наркотиков через интернет
В отношении двух местных жителей прокуратура города Асбест утвердила обвинительное заключение по уголовному делу за незаконный сбыт наркотических веществ, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Следователи считают, что в течение 2 лет обвиняемые сбывали наркотики при помощи интернет-магазина, открытого в одном из интернет-мессенджеров. Для доставки купленного товара покупателям они использовали систему тайников и закладок. При этом, процесс получения заказов был полностью автоматизирован, продавцы оставили за собой лишь фасовку наркотических веществ и их размещение. Оплата покупок происходила электронными платежами на счета, которые были зарегистрированы на посторонних лиц.
В марте 2019 года сотрудники правоохранительных органов пресекли незаконную деятельность и задержали мужчин. Материалы уголовного дела 1 июля были переданы в суд для вынесения решения по существу.
В этот же день стало известно, что в Нижнем Тагиле четверо молодых людей в возрасте от 21 до 27 лет обвиняются в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотиков.