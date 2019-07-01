В Екатеринбурге неизвестные собирают добровольцев на митинг «Мы за сквер»
Сегодня, 19:32ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В интернете появились объявления о найме митингующих в защиту сквера в Екатеринбурге. За участие обещают заплатить 1200 рублей.
Сюжеты: Екатеринбург
Об объявлениях написали в соцсетях волонтеры группы «Парки и скверы Екатеринбурга». Они попросили не верить объявлению, поскольку многие думают, что это их движение собирает людей на митинг.
В объявлении говорится, что митинг согласован, и мероприятия будут проходить в нескольких частях города. Организаторы отметили, что нужны люди славянской внешности в возрасте до 30 лет.
Суть работы: каждому будут отведены свои роли. Раздача листовок, опрыскивать из пульверизатора деревья, дача интервью (по желанию), ходить с зонтиком, попрыгать, потанцевать на камеру и т. д. написано в объявлении.
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