В Екатеринбурге неизвестные собирают добровольцев на митинг «Мы за сквер»

Об объявлениях написали в соцсетях волонтеры группы «Парки и скверы Екатеринбурга». Они попросили не верить объявлению, поскольку многие думают, что это их движение собирает людей на митинг.

В объявлении говорится, что митинг согласован, и мероприятия будут проходить в нескольких частях города. Организаторы отметили, что нужны люди славянской внешности в возрасте до 30 лет.