В Екатеринбурге уволили пресс-секретаря Ural Music Night

Информацию об увольнении сообщила новый пресс-секретарь Алёна Лебедева. Причины, по которым Шегал освободили от должности, не сообщаются.

Напомним, по поводу «Ночи музыки», которая прошла в Екатеринбурге 28 июня поступают противоречивые сведения. Сообщается, что некоторые гости раскритиковали организаторов за проблемы со звуком, нехватку уличных туалетов, срыв концерта рэпера Хаски. При этом стоит отметить, что губернатор Евгений Куйвашев положительно отозвался о прошедшем мероприятии.