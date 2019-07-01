В Екатеринбурге уволили пресс-секретаря Ural Music Night
Сегодня, 22:51ОбществоФото: vk.com/uralmusicnight
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Среди организаторов прошедшего в Екатеринбурге в выходные музыкального фестиваля «Ночь музыки» произошли кадровые перестановки. Пресс-атташе фестиваля Людмила Шегал осталась без должности, сообщает «Эхо Москвы Екатеринбург».
Сюжеты: Екатеринбург
Информацию об увольнении сообщила новый пресс-секретарь Алёна Лебедева. Причины, по которым Шегал освободили от должности, не сообщаются.
Напомним, по поводу «Ночи музыки», которая прошла в Екатеринбурге 28 июня поступают противоречивые сведения. Сообщается, что некоторые гости раскритиковали организаторов за проблемы со звуком, нехватку уличных туалетов, срыв концерта рэпера Хаски. При этом стоит отметить, что губернатор Евгений Куйвашев положительно отозвался о прошедшем мероприятии.
Всего фестиваль посетили 300 тыс. человек.
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