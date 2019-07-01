В Екатеринбурге вандалы испортили памятник безликому стрит-артеру
Сегодня, 09:07ОбществоФото: РИА «Новый День»
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В столице Урала неизвестные испортили памятник уличному художнику, расположенный на пересечении улиц Толмачева и Малышева, пишет «Новый день».
Сюжеты: Екатеринбург
Арт-объект появился на улице менее трех недель назад. В минувшие выходные горожане заметили, что у скульптуры оторваны руки, а также она испачкана краской.
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Арт-объект представляет собой уличного художника за работой, у скульптуры нет лица, что символизирует неуловимость стрит-артеров. Объект появился после серии городских граффити на тему протестов у Храма-на-Драме и объединил всех уличных художников города. Авторами работы являются Леонид Черный и Павел Postscriptum.
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