В Екатеринбурге вандалы испортили памятник безликому стрит-артеру

Арт-объект появился на улице менее трех недель назад. В минувшие выходные горожане заметили, что у скульптуры оторваны руки, а также она испачкана краской.

Арт-объект представляет собой уличного художника за работой, у скульптуры нет лица, что символизирует неуловимость стрит-артеров. Объект появился после серии городских граффити на тему протестов у Храма-на-Драме и объединил всех уличных художников города. Авторами работы являются Леонид Черный и Павел Postscriptum.