В горах Сочи спасли туристку-пенсионерку из Нижнего Тагила

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28 июня в горах Сочи 63-летней туристке из Нижнего Тагила потребовалась помощь из-за травмы ноги, пишет «Комсомольская правда».
Сюжеты: Нижний Тагил
Тагильчанка в составе туристической группы из 12 человек спускалась с горы Фишт в село Бабук-Аул. Во время пути женщина получила травму ноги и не смогла сама передвигаться. На место были вызваны спасатели.
Первую помощь тагильчанке оказали сотрудники сочинского отряда «Кубань-СПАС», которые на носилках доставили женщину к автомобилю и отвезли в село Солох-Аул. Там женщина была передана медикам. Спасательная операция осложнялась неблагоприятными погодными условиями — шел сильный дождь.
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