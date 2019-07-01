В Иркутской области начали выплачивать компенсации пострадавшим от наводнения

Издание Лента.ру сообщает, что электричество было восстановлено в домах 14 тысяч человек. Напряжение вернули на 103 трансформаторные подстанции. Но без электроснабжения по-прежнему остаются 41 населенный пункт и 15 тысяч человек. Восстановительные работы необходимо провести еще на 200 подстанциях.

Также Левченко отметил, что проведение восстановительных работ в полном объеме сейчас невозможно из-за повышенного уровня воды в некоторых местах. Местами наблюдаются размыв дорожного полотна и разрушение мостовых переходов.

Он подчеркнул, что для населения Тулуна и других пострадавших населенных пунктов, будет организована раздача хлеба.

Ранее, 30 июня, губернатор Иркутской области сообщил, что регион начал выплачивать компенсацию пострадавшим. На эти цели было выделено порядка 662 миллиона рублей, 318 из которых уже реализовали. Пострадавшие получат по десять тысяч рублей.

Также Левченко отметил, что все пострадавшие получили и социальные выплаты, которые заложены в бюджете на подобные случаи. Их объем равняется 1,5 миллиона рублей. Левченко и другие члены администрации региона находятся непосредственно на месте происшествия и помогают населению.