В Ивделе женщина получила полгода тюрьмы за неуплату алиментов

Согласно материалам уголовного дела, в 2004 году подсудимую лишили родительских прав в отношении несовершеннолетней дочери. Суд обязал женщину выплачивать алименты в размере четверти заработной платы, но она периодически не выполняла решение суда и не выплачивала денежные средства. В декабре 2018 года её привлекли к административной ответственности, но своего отношения к обязанности по содержанию дочери жительница Ивделя не изменила.

С января по март 2019 года она вновь ничего не платила, в результате сумма задолженности составила 27 тыс. рублей. Суд в этот раз привлёк женщину к уголовной ответственности по статье 157 УК РФ «Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, если это деяние совершено неоднократно».