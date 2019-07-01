В Ивделе женщина получила полгода тюрьмы за неуплату алиментов
Перед городским судом Ивделя предстала местная жительница, подозреваемая в неоднократном уклонении от уплаты алиментов. Следующие шесть месяцев женщина проведёт в колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Согласно материалам уголовного дела, в 2004 году подсудимую лишили родительских прав в отношении несовершеннолетней дочери. Суд обязал женщину выплачивать алименты в размере четверти заработной платы, но она периодически не выполняла решение суда и не выплачивала денежные средства. В декабре 2018 года её привлекли к административной ответственности, но своего отношения к обязанности по содержанию дочери жительница Ивделя не изменила.
С января по март 2019 года она вновь ничего не платила, в результате сумма задолженности составила 27 тыс. рублей. Суд в этот раз привлёк женщину к уголовной ответственности по статье 157 УК РФ «Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, если это деяние совершено неоднократно».
Ранее стало известно, что 95 тысяч должников из Свердловской области лишились заграничного отпуска. 12 тыс. из них являются должниками по алиментам.