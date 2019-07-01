В Красноуральске осужден лжеустановщик пластиковых окон

В 2017 году Леушин, являясь индивидуальным предпринимателем, из корыстных побуждений обманул троих пенсионерок. Мужчина под предлогом установки пластиковых окон завладел денежными средствами пожилых женщин. Для создания видимости работы он проводил замеры оконных блоков и балконов, а затем производил якобы расчеты. После получения денег он скрывался, заранее не намереваясь выполнять обязательства.

Суд учел наличие у подсудимого троих несовершеннолетних детей, отсутствие судимости, а также то, что мужчина добровольно возместил ущерб двоим потерпевшим и частично третьей потерпевшей, и назначил ему наказание в виде одного года десяти месяцев исправительных работ. Кроме того, 10% его зарплаты будут удержаны в доход государства.