В Свердловской области назначен новый начальник главка МВД
Генерал-майор Владимир Миронов занял пост временно исполняющего обязанности начальника ГУ МВД по Свердловской области, сообщает Ура.ру.
Информацию о назначении Миронова корреспондентам Ура.ру подтвердил глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.
Сегодня под руководством Миронова прошло первое селекторное совещание со всеми городскими и районными отделами полиции,сказал Горелых.
Миронов сменил на посту генерал-майора Петра Кривегина, который также являлся временно исполняющим обязанности. Кривегин теперь примет участие в подготовке региона к проведению масштабных событий — форуму «Иннопром» и саммиту GMIS, которые пройдут в Екатеринбурге в июле.
Валерий Горелых подчеркнул, что Кривегин предпочел не брать краткосрочный отпуск, а сразу же заняться подготовкой к международным мероприятиям, которые сейчас приоритетны для региона.
Полномочия Кривегина истекли 30 июня. Так как в октябре Кривегину исполнится 60 лет, а это предельный возраст для срока службы, комиссией при президенте России было рекомендовано заключить с ним контракт о прохождении службы сверх установленного возраста.
Отметим, что постоянного руководителя в свердловском главке МВД нет с октября прошлого года. Тогда прежний руководитель генерал-лейтенант Михаил Бородин был направлен в Воронеж в рамках ротации кадров.
Владимир Миронов родился 2 октября 1959 года в Горьковской области. Трудовой стаж начинал простым рабочим на трикотажной фабрике в Свердловской области. Затем отслужил в погранвойсках и в 1980-м году поступил в Свердловский юридический институт на следственно-криминалистический факультет. До 1995 года работал следователем, затем занял должность начальника Управления по расследованию организованной преступной деятельности. Спустя четыре года стал первым заместителем начальника Главного следственного управления ГУВД Свердловской области, а в 2002 году возглавил управление.