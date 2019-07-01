В Свердловской области назначен новый начальник главка МВД

Информацию о назначении Миронова корреспондентам Ура.ру подтвердил глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

Сегодня под руководством Миронова прошло первое селекторное совещание со всеми городскими и районными отделами полиции,сказал Горелых.

Миронов сменил на посту генерал-майора Петра Кривегина, который также являлся временно исполняющим обязанности. Кривегин теперь примет участие в подготовке региона к проведению масштабных событий — форуму «Иннопром» и саммиту GMIS, которые пройдут в Екатеринбурге в июле.

Валерий Горелых подчеркнул, что Кривегин предпочел не брать краткосрочный отпуск, а сразу же заняться подготовкой к международным мероприятиям, которые сейчас приоритетны для региона.

Полномочия Кривегина истекли 30 июня. Так как в октябре Кривегину исполнится 60 лет, а это предельный возраст для срока службы, комиссией при президенте России было рекомендовано заключить с ним контракт о прохождении службы сверх установленного возраста.

Отметим, что постоянного руководителя в свердловском главке МВД нет с октября прошлого года. Тогда прежний руководитель генерал-лейтенант Михаил Бородин был направлен в Воронеж в рамках ротации кадров.