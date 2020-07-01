Мэр Екатеринбурга заявил о провокациях при голосовании по поправкам в Конституцию

В ходе поквартирного обхода для сбора заявок на голосование выяснилось, что екатеринбужцам по телефонам звонили неизвестные люди. Они говорили, что звонят из поликлиники или больницы, сообщая, что у горожан в подъездах обнаружен коронавирус. Затем горожан просили никуда не выходить и никому не открывать двери, пока к ним не приедут сотрудники Роспотребнадзора. Больше всего таких звонков поступило жителям Верх-Исетского района. Также, по словам Высокинского, распространяется информация о том, что с 1 августа будут увеличены тарифы ЖКХ. После этого пенсионеры, которые должны были голосовать на дому, отказались открывать дверь членам участковых комиссий.