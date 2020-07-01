Мэр Екатеринбурга заявил о провокациях при голосовании по поправкам в Конституцию
Сегодня, 16:58ОбществоФото: Екатеринбург.рф
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что в ходе голосования по поправкам в Конституцию были выявлены факты провокаций. Об этом он рассказал на сегодняшнем брифинге.
Сюжеты: Екатеринбург, Конституция 2020
В ходе поквартирного обхода для сбора заявок на голосование выяснилось, что екатеринбужцам по телефонам звонили неизвестные люди. Они говорили, что звонят из поликлиники или больницы, сообщая, что у горожан в подъездах обнаружен коронавирус. Затем горожан просили никуда не выходить и никому не открывать двери, пока к ним не приедут сотрудники Роспотребнадзора. Больше всего таких звонков поступило жителям Верх-Исетского района. Также, по словам Высокинского, распространяется информация о том, что с 1 августа будут увеличены тарифы ЖКХ. После этого пенсионеры, которые должны были голосовать на дому, отказались открывать дверь членам участковых комиссий.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей