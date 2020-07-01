На Урале совершивший наезд на трех пешеходов водитель попросил отменить приговор
Владимир Пузырев, приговоренный судом к шести с половиной годам заключения в колонии строгого режима за наезд на трех пешеходов на улице Фурманова в центре Екатеринбурга, обратился к судейской коллегии с просьбой отменить приговор, сообщает издание Е1.RU.
В обращении Владимир Пузырев сообщает о том, что не имел умысла сбивать пешеходов на тротуаре. Более того, следствие, по мнению виновника ДТП, не дало ответ на вопрос, зачем человеку, имеющему работу, высшее образование и положительные характеристики, совершать противоправные действия.
Отмечается, что адвокаты подсудимого указывали на приступ эпилепсии у Пузырева во время движения, вследствие которого водитель автомобиля потерял управление над транспортным средством и выехал на тротуар. Адвокат Наталья Бейн в апелляционной жалобе требует отмены приговора, а также требует проведения повторной судебной психолого-психиатрической экспертизы.
Также приговор Владимиру Пузыреву был обжалован в Прокуратуре Свердловской области, однако, она наоборот потребовала увеличить срок отбытия наказания виновнику ДТП, поскольку характеристика называет Пузырева «эгоистом», который искалечил трех человек.
Напомним, что дорожно-транспортное происшествие, виновником которого является Владимир Пузырев, случилось осень 2018 года, когда водитель на большой скорости сбил пешеходов на тротуаре, среди которых был двухлетний ребенок.