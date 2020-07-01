На Урале совершивший наезд на трех пешеходов водитель попросил отменить приговор

В обращении Владимир Пузырев сообщает о том, что не имел умысла сбивать пешеходов на тротуаре. Более того, следствие, по мнению виновника ДТП, не дало ответ на вопрос, зачем человеку, имеющему работу, высшее образование и положительные характеристики, совершать противоправные действия.

Отмечается, что адвокаты подсудимого указывали на приступ эпилепсии у Пузырева во время движения, вследствие которого водитель автомобиля потерял управление над транспортным средством и выехал на тротуар. Адвокат Наталья Бейн в апелляционной жалобе требует отмены приговора, а также требует проведения повторной судебной психолого-психиатрической экспертизы.

Также приговор Владимиру Пузыреву был обжалован в Прокуратуре Свердловской области, однако, она наоборот потребовала увеличить срок отбытия наказания виновнику ДТП, поскольку характеристика называет Пузырева «эгоистом», который искалечил трех человек.