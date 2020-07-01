Оператор Собчак планирует потребовать 1 млн рублей компенсации у послушников Сергия
Сегодня, 20:09ОбществоФото: Страница Сергея Ерженкова в Facebook
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Режиссер Сергей Ерженков, которому сломали кисть во время съемок в Среднеуральском женском монастыре, рассказал, что намерен потребовать компенсацию от послушников. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Сергей сообщил, что ему удалось восстановить 80% файлов, которые хотели уничтожить во время потасовки в монастыре. Также он написал, что послушникам схиигумена Сергия придется компенсировать ему порядка 1 млн рублей.
Напомним, что 27 июня Ксения Собчак вместе со своей съёмочной группой приезжала в Среднеуральский женский монастырь. Там между ее командой и монахинями и сторонниками Сергия произошла потасовка. Собчак схватила одна из монахинь, и ведущая упала на клумбу. У Ерженкова пытались отнять камеру, после этого он сообщил, что у него сломана кисть руки. Также он обнаружил, что гнездо для флеш-карты сломано, а записи на флешке стерты.
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