Оператор Собчак планирует потребовать 1 млн рублей компенсации у послушников Сергия

Сергей сообщил, что ему удалось восстановить 80% файлов, которые хотели уничтожить во время потасовки в монастыре. Также он написал, что послушникам схиигумена Сергия придется компенсировать ему порядка 1 млн рублей.

Напомним, что 27 июня Ксения Собчак вместе со своей съёмочной группой приезжала в Среднеуральский женский монастырь. Там между ее командой и монахинями и сторонниками Сергия произошла потасовка. Собчак схватила одна из монахинь, и ведущая упала на клумбу. У Ерженкова пытались отнять камеру, после этого он сообщил, что у него сломана кисть руки. Также он обнаружил, что гнездо для флеш-карты сломано, а записи на флешке стерты.