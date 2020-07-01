После смерти матери художник из Режа проводит выставки картин в пользу больных детей

Вчера на лужайке в центре столицы Урала Евгений провел выставку, на которую пригласил тех, кто борется с болезнью.

Евгений Гладких рассказал, что это не первая выставка его работ. Изначально он планировал организовать выставку картин, чтобы помочь больным детям, но к нему обратились с просьбой помочь собрать деньги на лечение больному ребенку, и он согласился.

В январе был организован благотворительный концерт для сбора денег для Ани Новожиловой. Меня пригласили как «волшебника». Я выставил все свои картины. Все деньги от их продажи я перечислил отцу Ани, рассказал TagilCity.ru Евгений.

По словам художника, он начал рисовал с самого детства, но всегда боялся красок, считал, что не умеет рисовать красками, предпочитая ручки, карандаши и фломастеры. Однако после того, как у него от рака скончалась мать, он все-таки взял в руки краски.

Я не знаю, что произошло, как это назвать. Может, я так успокаивал себя. У меня — картина, за картиной пошла,. говорит Евгений.

Нарисованные картины Евгений убирал, потом опубликовал фото в интернете и их заметили. Начали приглашать выставляться. Евгений рассказал, что в Областном историческом музее в селе Черемисское Режевского района вскоре пройдет его выставка — ее откладывают из-за коронавируса.

Организовать сегодняшнюю выставку помогал депутат госдумы Дмитрий Ионин.

В прошлый раз мы помогали ему сделать благотворительную выставку в помощь Анютке Новожиловой, которая лечится от заболевания СМА. Сейчас, при поддержке добровольных помощников Анютки, они организовали благотворительное мероприятие в поддержку других детишек,рассказал депутат Дмитрий Ионин.