Росприроднадзор проверил реки Таймыра после разлива нефти

Проверка была проведена по инициативе краевой прокуратуры. О результатах исследования сообщил и. о. главы Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора Виталий Нетребко во время заседания Совета безопасности по вопросам ведения Красноярского края.

В исследованиях принимали участие независимые эксперты от Центра лабораторного анализа и технических измерений, а также представители Центра управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Красноярского края. Об этом пишет interfax.

Специалисты провели исследование территорий, которые находятся неподалеку от АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания». Владельцем компании является «Норникель». Ранее, 29 мая, случилась авария, в результате которой произошел разлив более 20 тонн дизельного топлива и нефтепродуктов. Кроме того, были проведены исследования проб на озере Пясино и реке Далдыкан.

В результате проверки специалисты установили, что в пробах Далдыкана уровень загрязнения равняется 14 ПДК, а в Пясино — 1 ПДК. При этом непосредственно в день аварии данные показатели были выше в тысячу раз. Нетребко подчеркнул, что реализованные меры по устранению загрязнения после аварии в Норильске принесли свои положительные результаты.

Доцент кафедры нефтепродуктов Сибирского государственного университета науки и технологии Борис Поляков сообщил, что такие уровни загрязнения не считаются опасными и дальнейшую ликвидацию нефтепродуктов можно провести при помощи абсорбентов.