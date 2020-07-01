Ставрополье установило рекорд по явке на голосование

В первый день в голосовании приняли участие менее десяти процентов россиян. По результатам первых трех дней отдать свой голос пришли примерно тридцать один миллион жителей страны, что составило двадцать восемь с половиной процентов. Из них свыше пятисот двух тысяч человек оказались жителями Ставропольского края.

В воскресенье совокупное количество проголосовавших преодолело порог в сорок миллионов (тридцать семь процентов). Ставропольский край поднялся в этом плане до семисот пятидесяти двух тысяч человек, что вывело регион в лидеры по Северо-Кавказскому округу.

Со слов председателя избиркома Ставропольского края Евгения Демьянова, в течение шести дней на территории края проголосовали более миллиона человек. Предполагается, что первое июля станет самым активным днем, информирует pobeda26.ru.

В рамках конституционного голосования в 1993 году явка была на уровне пятидесяти пяти процентов. В Ставропольском крае на тот момент проживало на двести двадцать восемь тысяч человек меньше, чем сейчас. Проголосовали тогда примерно миллион человек почти из двух миллионов достигших восемнадцатилетнего возраста жителей региона. Этот факт свидетельствует о внушительной заслуге местных властей, нестандартно организовавших процедуру голосования.

Сейчас десятки тысяч ставропольцев работают на полях и убирают урожай, что не дает им возможности проголосовать в традиционной форме. Специально для них местные власти организовали выездные УИКи с соблюдением всех процедур.

По словам губернатора Ставрополья, проголосовать в новом формате могут как хозяйственники, так и пожилые люди.