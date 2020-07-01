В Екатеринбурге у сотрудника роддома больницы № 40 подозрение на коронавирус
Сегодня, 19:26ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге приостановили госпитализацию в роддом горбольницы № 40 из-за того, что у одного из сотрудников подозрение на коронавирус, пишет Znak.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
В оперштабе отметили, что меры безопасности были введены, однако диагноз официально не подтвержден. Также там пояснили, что в медучреждении не введен карантин. Будущих матерей направляют в другие роддома столицы Урала.
Ранее в больнице были закрыты на карантин четыре отделения. В мае на несколько дней из-за пациентки с коронавирусом был закрыт роддом учреждения.
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