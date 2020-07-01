В екатеринбургском ТРЦ «Гринвич» не нашли взрывного устройства

Начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых рассказал, что силовикам сегодня поступило электронное письмо, в котором значились данные мужчины, угрожавшему ТЦ. Полицейские, специалисты «Уралвымпел» и служба безопасности ТЦ провели эвакуацию 3,5 тысячи человек. В здании не было найдено опасных предметов, ТЦ возобновил работу. По словам Горелых, установлением личности автора присланного письма занимаются сыщики и сотрудники УФСБ.