В екатеринбургском ТРЦ «Гринвич» не нашли взрывного устройства
Сегодня, 18:59ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В результате проверки в екатеринбургском ТЦ «Гринвич» не было обнаружено взрывных устройств, пишет ТАСС.
Сюжеты: Екатеринбург
Начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых рассказал, что силовикам сегодня поступило электронное письмо, в котором значились данные мужчины, угрожавшему ТЦ. Полицейские, специалисты «Уралвымпел» и служба безопасности ТЦ провели эвакуацию 3,5 тысячи человек. В здании не было найдено опасных предметов, ТЦ возобновил работу. По словам Горелых, установлением личности автора присланного письма занимаются сыщики и сотрудники УФСБ.
Об эвакуации из ТЦ стало известно сегодня около 15.00. СМИ писали о 750 эвакуированных, на место выезжали пожарные и скорая помощь.
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