В Нижнем Тагиле при подготовке к «Демидов-Фесту» были найдены старинные кандалы

Вторую неделю на площадке работает крупная техника. Вы только посмотрите, что мы откопали. Кажется, это настоящие кандалы!!! Признаться, мы и раньше предполагали, что часть помещений Демидовского завода были казематами. Обнаружили сегодня этот интересный артефакт, мы в этом уверены. Теперь истину будем узнавать у историков, рассказала TagilCity.ru Екатерина.

Она отметила, что сейчас ведется расчистка наружной территории. В планах — разровнять площадку, сделать дренаж и отсыпать щебнем.

Найденный артефакт Видео Видео: группа "АртРезиденция" во "Вконтакте"

Территория находится в районе старой дамбы.

Там в районе старой дамбы есть постройка. Не из кирпича, а из каменных плит. Вход в нее засыпан или со временем сам ушел под землю. Видно только верхушку двери. Интересное сооружение, видно, что одно из первых помещений на фабрике, рассказывает Екатерина.

Фестиваль запланирован в Нижнем Тагиле 8 августа.