В Нижнем Тагиле при подготовке к «Демидов-Фесту» были найдены старинные кандалы
Во время расчистки территории для создания пространства для проведения музыкального фестиваля в Нижнем Тагиле были обнаружены кандалы, а также помещения, которые зарыты в землю или ушли в нее со временем. Об этом TagilCity.ru рассказала руководитель проекта «АртРезиденция» Екатерина Третьякова.
Вторую неделю на площадке работает крупная техника. Вы только посмотрите, что мы откопали. Кажется, это настоящие кандалы!!! Признаться, мы и раньше предполагали, что часть помещений Демидовского завода были казематами. Обнаружили сегодня этот интересный артефакт, мы в этом уверены. Теперь истину будем узнавать у историков, рассказала TagilCity.ru Екатерина.
Она отметила, что сейчас ведется расчистка наружной территории. В планах — разровнять площадку, сделать дренаж и отсыпать щебнем.
Территория находится в районе старой дамбы.
Там в районе старой дамбы есть постройка. Не из кирпича, а из каменных плит. Вход в нее засыпан или со временем сам ушел под землю. Видно только верхушку двери. Интересное сооружение, видно, что одно из первых помещений на фабрике, рассказывает Екатерина.
Фестиваль запланирован в Нижнем Тагиле 8 августа.
Напомним, ранее во время строительных работ на площадке, прилегающей к зданию Нижнетагильского музея изобразительных искусств, был обнаружен подвал, который, по версии музейщиков, был погребом купца Аксенова. Его было решено реконструировать.