В Нижнем Тагиле в школе №35 установят пожарную сигнализацию за 1,7 миллиона
Сегодня, 12:37ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Администрация Нижнего Тагила разместила конкурс на портале госзакупок по поиску подрядчика на замену пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в МБОУ СОШ № 35, расположенной на улице Патона, 7.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Стоимость работ составляет 1 722 237,60 рублей.
Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 24 августа 2020 года.
Работы по замене должны быть произведены в течение 10 календарных дней с момента заключения контракта.
Ранее мэрия города объявила конкурс по поиску подрядчика для проведения инженерных изысканий для капремонта школы № 23, расположенный на улице Черных. Начальная цена контракта составляет 459 тысяч рублей. Работы должны быть проведены в течение 20 дней с момента заключения контракта, а технический процесс должен быть зафиксирован на фото и видеосъемку.
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