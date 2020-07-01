В Нижнем Тагиле в школе №35 установят пожарную сигнализацию за 1,7 миллиона

Работы по замене должны быть произведены в течение 10 календарных дней с момента заключения контракта.

Ранее мэрия города объявила конкурс по поиску подрядчика для проведения инженерных изысканий для капремонта школы № 23, расположенный на улице Черных. Начальная цена контракта составляет 459 тысяч рублей. Работы должны быть проведены в течение 20 дней с момента заключения контракта, а технический процесс должен быть зафиксирован на фото и видеосъемку.