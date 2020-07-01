В ВОЗ заявили о положительном результате мер по борьбе с коронавирусом

Вуйнович отметила, что россиянам стоит и дальше придерживаться мер безопасности. Она добавила, что главным образом это относится к местам массового скопления людей, в том числе общественному транспорту.

Кроме того, представитель ВОЗ отметила, что организация голосования по поправкам в Конституцию хорошо продумана с точки зрения безопасности людей. Как сказала Вуйнович, также был продуман порядок организации голосования для людей, больных коронавирусом.