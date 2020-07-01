В ВОЗ заявили о положительном результате мер по борьбе с коронавирусом
Сегодня, 20:57ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Представитель ВОЗ Мелита Вуйнович заявила, что Россия избрала действенный путь борьбы с коронавирусом. По ее мнению, это подтверждает то, что за последнюю неделю снижается ежедневный прирост больных, пишут «Новые известия».
Сюжеты: Коронавирус
Вуйнович отметила, что россиянам стоит и дальше придерживаться мер безопасности. Она добавила, что главным образом это относится к местам массового скопления людей, в том числе общественному транспорту.
Кроме того, представитель ВОЗ отметила, что организация голосования по поправкам в Конституцию хорошо продумана с точки зрения безопасности людей. Как сказала Вуйнович, также был продуман порядок организации голосования для людей, больных коронавирусом.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей