Жители Нижнего Тагила начали получать «коронавирусные» выплаты на детей до 16 лет
Сегодня, 11:08ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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С сегодняшнего дня россияне, в том числе жители Нижнего Тагила, начали получать единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей на каждого ребенка.
Сюжеты: Нижний Тагил
Чтобы получить выплату за июль, родителям детей не нужно повторно подавать заявление: деньги будут перечислены на основании данных, уже имеющихся у Пенсионного фонда России.
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Напомним, что Президент России Владимир Путин 23 июня выступил с телеобращением к жителям страны, в котором заявил, что в условиях пандемии коронавируса семьям с детьми до 16 лет будет оказана дополнительная материальная поддержка в июле.
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