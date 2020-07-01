Жители Нижнего Тагила начали получать «коронавирусные» выплаты на детей до 16 лет

Чтобы получить выплату за июль, родителям детей не нужно повторно подавать заявление: деньги будут перечислены на основании данных, уже имеющихся у Пенсионного фонда России.

Напомним, что Президент России Владимир Путин 23 июня выступил с телеобращением к жителям страны, в котором заявил, что в условиях пандемии коронавируса семьям с детьми до 16 лет будет оказана дополнительная материальная поддержка в июле.