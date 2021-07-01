«Эрмитаж-Урал» готов к открытию в Екатеринбурге

В «Эрмитаж-Урал» объединены временные выставки из Государственного Эрмитажа и постоянная экспозиция с экспонатами, которые были переданы центру за спасение музейных коллекций, заявила Ольга Любимова. По ее словам, также рядом с центром будет устроена территория, на которой планируется проводить мероприятия для всей семьи, сообщает департамент информполитики Свердловской области.
Во время экскурсии Евгений Куйвашев и Ольга Любимова изучили возможности реставрационно-хранительского корпуса. Там расположены помещения для распаковки и хранения экспонатов, а также Директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин подчеркнул, что в новом корпусе созданы идеальные условия для хранения музейных ценностей.
По окончании экскурсии министр и губернатор с использованием телемоста связались с гендиректором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским. Они обсудили значимость центра не только для Урала, но и для России.
Благодаря совместной работе сотрудников музея, Эрмитажа, Минкультуры России и региональных властей были преодолены все трудности на пути к созданию центра. Его открытие — замечательный образец музейного сотрудничества нового типа,отметил Михаил Пиотровский.
Также на своей личной странице в Instagram Евгений Куйвашев рассказал, что открытие цента в Екатеринбурге планировалось много лет. Больше всего губернатору на выставке понравилась работа Ван Гога «Пейзаж с домом и пахарем».
Напомним, на первой выставке посетителям будет показано около 80 произведений: 22 скульптуры, 42 картины художников первой половины 19 века и 12 работ импрессионистов и постимпрессионистов.