«Эрмитаж-Урал» готов к открытию в Екатеринбурге

В «Эрмитаж-Урал» объединены временные выставки из Государственного Эрмитажа и постоянная экспозиция с экспонатами, которые были переданы центру за спасение музейных коллекций, заявила Ольга Любимова. По ее словам, также рядом с центром будет устроена территория, на которой планируется проводить мероприятия для всей семьи, сообщает департамент информполитики Свердловской области.