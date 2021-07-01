Глава Хабаровского края Дегтярев перевел работу на системный уровень

На пленарной сессии форума слово взял сам Михаил Дегтярев. По его словам, для Хабаровского края это первый опыт расширения отношений с предпринимательским сообществом. Настоящие итоги в виде реализованных инвестиционных проектов можно будет подвести по прошествии трех-четырех лет, а в кое-каких случаях уже через год. У регионального правительства намерения самые серьезные. Ставку делают на крупный бизнес. Об этом пишет transsibinfo.com.
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края назвал Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций региона порталом для инвесторов. Оно получило высокую оценку в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Именно на базе последнего происходит серьезная работа политиков с предпринимателями.
Надо сказать, что еще совсем недавно бизнесмены неохотно вкладывали средства в Хабаровский край. Около года назад все поменялось. Члены команды Михаила Дегтярева систематизируют работу с частными и государственными инвесторами. Эксперты привлекают деньги в местную промышленность. Главе региона удалось внедрить на территории края новые преференциальные механизмы государственно-частного партнерства и концессий. Благодаря им в Хабаровском районе возвели пару котельных и заключили договор с ООО «АмурТермоЭнерго». Инвестору предстоит направить на реконструкцию коммунального комплекса 60 миллионов рублей.
Хабаровские чиновники смогли оформить договор с Дальневосточной генерирующей компанией, которая на 20 лет получит тепловые сети в городке Советская Гавань. Обновление сетей будет стоить организации 225 миллионов рублей.
Врио губернатора Хабаровского края осуществляет координацию взаимодействия чиновников и инвесторов. К примеру, в регионе в нынешнем году собираются начать возводить горнолыжный курорт «Хехцир». Михаил Дегтярев договорился и с «Газпромом». Корпорация втрое увеличит инвестиции в пятилетнюю программу газификации Хабаровского края. Новое соглашение с «Полиметаллом» предусматривает выделение на социальные нужды где-то 100 миллионов рублей. Часть денег израсходуют на приобретение оборудования для Амурской центральной районной больницы. Группа компаний «МедИнвестГрупп» обновит Хабаровский клинический центр онкологии. Михаил Дегтярев продлит сотрудничество с государственной компанией «Ростех» и Минобороны России. В результате Хабаровский край получит порядка 630 миллиардов рублей на выполнение государственного заказа.
Специалисты отмечают, что команда врио губернатора уважительно относится к бизнесу и ведет адресную работу с министерствами. Таким образом удается в кратчайшие сроки воплощать в жизнь проекты, важные для экономики края.