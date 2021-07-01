Глава Хабаровского края Дегтярев перевел работу на системный уровень

На пленарной сессии форума слово взял сам Михаил Дегтярев. По его словам, для Хабаровского края это первый опыт расширения отношений с предпринимательским сообществом. Настоящие итоги в виде реализованных инвестиционных проектов можно будет подвести по прошествии трех-четырех лет, а в кое-каких случаях уже через год. У регионального правительства намерения самые серьезные. Ставку делают на крупный бизнес. Об этом пишет transsibinfo.com.