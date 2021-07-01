Из-за смерти екатеринбурженки от рака СК возбудил уголовное дело

Пока возбуждено бесфигурантное дело, так как не известно, кто из врачей онкодиспансера конкретно ненадлежащим образом выполнил свои обязанности, сообщает Е1. Все решит медицинская экспертиза, которая покажет, действительно ли в действиях врачей были ошибки, приведшие к трагедии.
Потерпевшим признан супруг погибшей екатеринбурженки. Дарье Антроповой был поставлен неверный диагноз. Поэтому было назначено лечение, не соответствующее ее заболеванию. Значит есть все основания полагать, что сотрудники Свердловского онкодиспансера ненадлежащим образом выполняли свои обязанности, отмечается в постановлении следственного комитета.
Напомним, 4 июня 2020 года скончалась 34-летняя Дарья Антропова из Екатеринбурга от внескелетной саркомы, перед этим пролечившись совсем от другого заболевания, было упущено время.