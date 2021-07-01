Массовые мероприятия отменены из-за коронавируса в Нижнем Тагиле

С 1 июля все массовые мероприятия с количеством участников, превышающим 50 человек, отменяются в Нижнем Тагиле из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

В связи с ростом выявленных случаев COVID-19 в Нижнем Тагиле с 1 июля отменены все массовые мероприятия с количеством посетителей, превышающем 50 человек. Об этом рассказала начальник управления культуры Светлана Юрчишина АН «Между строк». Это не затронет работу музеев, библиотек и кинотеатров. В этих учреждениях мероприятия, как и раньше, будут проводиться с соблюдением всех норм безопасности, отметила глава управления культуры Нижнего Тагила. Ограничения будут действовать до конца июля. Напомним, из-за коронавируса отменен конкурс на лучший дом, двор и подъезд в Нижнем Тагиле. Соответствующее постановление подписал первый заместитель главы администрации Вячеслав Горячкин. Из-за коронавируса отменен конкурс на лучший дом, двор и подъезд в Нижнем Тагиле

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