Массовые мероприятия отменены из-за коронавируса в Нижнем Тагиле

В связи с ростом выявленных случаев COVID-19 в Нижнем Тагиле с 1 июля отменены все массовые мероприятия с количеством посетителей, превышающем 50 человек. Об этом рассказала начальник управления культуры Светлана Юрчишина АН «Между строк».
Это не затронет работу музеев, библиотек и кинотеатров. В этих учреждениях мероприятия, как и раньше, будут проводиться с соблюдением всех норм безопасности, отметила глава управления культуры Нижнего Тагила.
Ограничения будут действовать до конца июля.
Напомним, из-за коронавируса отменен конкурс на лучший дом, двор и подъезд в Нижнем Тагиле. Соответствующее постановление подписал первый заместитель главы администрации Вячеслав Горячкин.