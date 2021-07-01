Михаил Мишустин впервые приедет в Екатеринбург

Михаил Мишустин впервые приедет в Екатеринбург
Михаил Мишустин впервые приедет в Екатеринбург
Сегодня, 13:29ОбществоФото: kremlin.ru
Впервые Екатеринбург посетит председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Он посетит ежегодную промышленную выставку «Иннопром».

В Екатеринбург в начале июля приедет Михаил Мишустин. Он посетит ежегодную промышленную выставку «Иннопром», которая начинает работать с 5 июля.

По данным организаторов, председатель правительства РФ примет участие в сессиях выставки с первого же дня, передает Е1.

Ранее сообщалось, что на «Иннопроме» ожидают не только губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, но и главу Минпромторга Дениса Мантурова, а также председателя совета директоров «Трубной металлургической компании» Дмитрия Пумпянского и многих других бизнесменов и политиков.

Напомним, на выставке «ИННОПРОМ-2021», которая пройдет в Екатеринбурге с 5 по 8 июля 2021 года, будут представлены произведения нижнетагильских мастеров и ремесленников. Гости выставки смогут увидеть знаменитые тагильские подносы с лаковой росписью, камнерезные изделия из драгоценных и полудрагоценных камней, фарфоровые и глиняные изделия и многое другое.

Сюжеты:
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выставкаИННОПРОМПравительствообществопромышленностьЕкатеринбургМихаил Мишустин
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