Минеева анонсировала открытие в Москве приемной по вопросам оценочной деятельности

Новое процессуальное законодательство Российской Федерации значительно расширяет возможности применения специальных знаний в процессе судопроизводства. Эксперты отмечают, что многие участники судебных баталий (адвокаты, прокуроры и судьи) имеют очень слабое представление о возможностях судебной экспертизы. Что тогда говорить о рядовых гражданах, не владеющих даже этими крупицами нужных знаний? А без помощи оценщиков и других специалистов они часто становятся беззащитными.