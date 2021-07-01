Минеева анонсировала открытие в Москве приемной по вопросам оценочной деятельности

Сообщается, что это будет уже 25-я приемная при уполномоченном и 6-я в Центральном административном округе столицы. Руководить ей будет эксперт pro bono, управляющий партнер ООО «Профессиональная Группа Оценки» Ирина Комар.
Минеева рассказала, что приемные при уполномоченном по защите прав предпринимателей по вопросам оценочной деятельности и судебной экспертизы — это пример отраслевого подхода. Они позволят найти системные проблемы в данной отрасли и выработать действенные механизмы их решения, пишет gorod55.
«Сегодня как никогда необходимо создание системной поддержки для защиты и восстановления бизнеса в Москве, а также для его развития. Открытие новой приемной — один из логичных инструментов движения вперед», — сказала Минеева.
По мнению специалистов, рынок экспертизы и оценки серьезно меняется. Типовые услуги, связанные с оценкой земли или объектов недвижимости, постепенно заменяются нестандартными. Решение вопросов, связанных с оценкой проблемных активов и сервитутами, требует от оценщиков высокой квалификации. Перспективными направлениями также являются оценка интеллектуальной собственности и оспаривание кадастровой оценки. Все это требует не только осмысления, но и новых знаний.
Новое процессуальное законодательство Российской Федерации значительно расширяет возможности применения специальных знаний в процессе судопроизводства. Эксперты отмечают, что многие участники судебных баталий (адвокаты, прокуроры и судьи) имеют очень слабое представление о возможностях судебной экспертизы. Что тогда говорить о рядовых гражданах, не владеющих даже этими крупицами нужных знаний? А без помощи оценщиков и других специалистов они часто становятся беззащитными.
Новая общественная приемная, как и другие приемные, по мнению бизнес-омбудсмена столицы, будет полезна бизнес-сообществу Москвы. «Экосистема уполномоченного» будет оказывать им прямую юридическую помощь. Помимо этого, сами предприниматели, обращающиеся в эти структуры, смогут повысить свою юридическую грамотность и в дальнейшем самостоятельно решать часть проблем.
Согласно информации Росреестра, только за первые 5 месяцев текущего года в судах было инициировано почти 7000 споров о размере внесенной в Единый государственный реестр недвижимости кадастровой стоимости. Она оспаривалась в отношении более чем 14 000 объектов.