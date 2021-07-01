Началась ли третья волна коронавируса в России

Данные сводок о заболеваемости по ковиду в стране неутешительны. Сначала стремительный рост заболевших наблюдался в Москве и в Санкт-Петербурге, но теперь ситуация обострилась и в других российских регионах. Эксперты уверены, что медленное ухудшение ситуации закончилось — Россия входит в фазу стремительного роста заболеваний.
По словам эпидемиолога Александра Драгана, еще в мае было видно, что ситуация с пандемией в стране взрывоопасная. Но тогда никто не обратил внимания на растущие показатели. В результате в конце весны цифры по заболеваемости стремительно пошли вверх — число госпитализаций только по Москве выросло за одну неделю на 30%. Такие стремительные рывки были характерны для первой волны пандемии в апреле 2020 года.
Тем не менее специалисты считают, что не стоит ждать повторения ситуации осени 2020 года. Хотя любые прогнозы в отношении пандемии достаточно условны, и говорить о точных результатах может только очень смелый эксперт.
Предполагается, что за все время пандемии, которая с различными спадами и ростом длится вот уже более пятнадцати месяцев, в стране сформировался так называемый «стадный иммунитет». То есть за этот период в России в той или иной форме переболела ковидом почти половина населения. Это подтверждают и данные об уровне коллективного иммунитета у жителей мегаполисов. На конец мая эти показатели составили 40 — 45%.
Помимо этого, как показывает статистика, третьи волны пандемии в большинстве стран проходили легче, нежели предыдущие. Надежду дает и доля вакцинированных россиян. Конечно, процент вакцинированных в стране пока весьма мал по сравнению с другими странами. Однако их все же больше, чем при второй волне ковида.
Все эти факторы позволяют предположить, что третья волна будет мягче и закончится быстрей. Но в то же время эксперты в один голос твердят, что при низких темпах вакцинации не избежать увеличения заболеваемости и смертности ковидом.
Однако россияне не спешат прививаться. Свой отрицательный вклад внесла и статистика оперштабов по коронавирусу с явной фальсификацией данных. Первые разговоры о начале третьей волны начали появляться еще в апреле–мае, хотя общероссийская кривая заражений не показывала прирост по количеству заболевших. И только во второй половине июня чиновники признали факт повышения заболеваемости.
Отсутствие полных и правдивых данных о ситуации с коронавирусом в стране привело к недоверию населения к информации, публикуемой оперштабами. А это, в свою очередь, вызвало негативное отношение к вакцинации и мерам, принимаемым правительством.
Сейчас третья волна разгоняется. Так, в Петербурге люди сообщают об очередях машин скорой помощи возле приемных покоев ковидных стационаров.
Третья волна также пришла и в другие регионы. Всплеск заболеваемости фиксируется в следующих субъектах:
И это лишь часть регионов, чьи оперштабы с определенной периодичностью дают информацию о заболевших и госпитализированных. Пока еще есть немало регионов, где сохраняется невысокий уровень заболеваемости, а количество госпитализаций снижается либо держится на том же уровне. Однако, как показывает ситуация в субъектах России, новый подъем показателей по коронавирусу лишь дело времени.
Заболеваемость ковидом в России растет с каждым днем. По данным на 23 июня, в стране выявили 17,5 тысячи зараженных за сутки, при этом зарегистрировано 548 смертей от коронавируса.
Ранее Михаил Мурашко, возглавляющий Минздрав РФ, заявлял, что заболеваемость ковидом растет в большинстве субъектов РФ.
По словам вирусолога Георгия Викулова, самое большое число заболевших наблюдается в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Москве и Ленинградской области. То есть стремительный прирост идет в крупнейших российских агломерациях, где наибольший поток туристов, много аэропортов и постоянная миграция населения. По той же причине большое количество заболевших фиксируется в городах-миллионниках и крупных областных центрах: в Нижнем Новгороде, Воронеже, Ростове, Екатеринбурге.
Вирусолог считает, что переломить ситуацию помогут жесткие ограничительные меры: контроль над соблюдением масочного режима и отмена массовых мероприятий. Он сообщил, что пока правительство не собирается вводить локдаун. Однако если не предпринимать вовсе никаких мер, то ситуация ухудшится, и тогда локдауна не избежать. При этом Викулов отметил, что количество заболевших будет продолжать расти, пока не будет привита половина населения страны.
Между тем ряд специалистов уверяет, что нынешняя статистика по ковиду в России не отражает реальной ситуации по заболеваемости в стране.
Так, по мнению доктора медицинских наук Антона Ершова, зараженных в настоящее время в два раза больше, чем сообщают официальные источники. Он считает, что причиной искаженных сведений послужило легкомысленное отношение большинства россиян к коронавирусу и соблюдению ограничительных мер. За последние месяцы люди перестали носить маски в общественных местах, а при появлении характерных признаков болезни не спешат обращаться к врачам, порой скрывают свою болезнь, чтобы не самоизолироваться.
По его словам, все больше становится людей, которые скрывают болезнь и пытаются лечиться самостоятельно на дому. Понятно, что они не заносятся в официальную статистику, а значит, данные по коронавирусу в стране значительно искажены.
Ершов также отметил, что правительство долгое время неверно отражало информацию о реальной ситуации по ковиду, из-за чего у людей создалось впечатление сравнительного благополучия. Очень часто люди слышали из официальных источников, что Россия победила ковид и справилась с пандемией. Поэтому никто не спешил вакцинироваться — зачем прививаться, если в стране и так все хорошо?
О заниженных данных по статистике говорит и петербургский ученый, кандидат биологических наук Алексей Куприянов. Он провел собственное независимое исследование масштаба и динамики третьей волны ковида среди пользователей соцсетей. Свои данные он собирал на основе эпидномеров — номеров, сообщаемых по результату ПЦР-тестов либо по выписке заболевания. По первым оценкам исследователя, количество реально заболевших людей в Петербурге, в том числе незарегистрированные случаи, выше официальных данных как минимум вдвое. По его мнению, данные позволяют предположить, что прирост заболеваемости идет вдвойне быстрей, чем при второй волне.
Медики и ученые считают, что сейчас остановить волну ковида может массовая вакцинация, но только при соблюдении строгих ограничений, которые постепенно начали вводить по всем регионам.
Еще в понедельник, 21 июня, ряд субъектов Федерации заявил, что не собирается вводить никаких принудительных прививок. Однако большинство регионов пока не делают категоричных заявлений об обязательной вакцинации, но вводят другие меры, подталкивающие население к прививке.
Первыми стали власти Москвы, которые начали эксперимент с «антиковидными» зонами в ресторанах, где посетителей будут обслуживать только при наличии ПЦР-теста либо справки о вакцинации.
Башкирия объявила, что не будет пускать в библиотеки, кинотеатры, концертные залы, дискотеки, музеи людей без сертификата о вакцинации либо ПЦР-теста. Кроме того, власти региона пообещали, что с будущей недели такие же ограничения будут касаться посещений бань, саун, финтес-клубов и студенческих общежитий. За несоблюдение требований учреждения будут нещадно штрафовать.
Те же меры, что и в Башкирии, ввели и в Нижегородской области. А вот в Ивановской области, помимо ограничений на посещение досугово-культурных учреждений, власти ввели на границе региона контрольно-пропускной режим. Теперь попасть в Ивановскую область из других субъектов Федерации можно только имея на руках сертификат о вакцинации либо отрицательный тест на ковид.
На данный момент 11 субъектов Федерации из 85 ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. Последним стал Краснодарский край, где ранее обещали лишать чиновников надбавок и премий, если они не привьются до конца года.
В Карелии для местных сотрудников власти ввели особый режим — в одном кабинете может находиться только один не вакцинированный либо непереболевший сотрудник. А новгородское правительство заявило, что с 1 октября не станет пускать на работу без ПЦР-теста либо сертификата о прививках.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что принуждение к вакцинации — это «нечестная игра». Она сообщила, что получает множество сообщений от людей, которым руководство угрожает наказанием за отказ от вакцинирования. Омбудсмен считает, что идея вакцинации сама по себе правильная, но некоторые моменты не до конца проработаны, что и вызывает недовольство россиян.
Усилили противоковидные меры, но без жестких ограничений:
Неожиданно 23 июня о введении двухнедельного локдауна объявила Бурятия. В регионе вводят режим нерабочих дней с 27 июня по 11 июля. Деятельность всех предприятий в регионе на этот период запрещена. Исключение составили СМИ, транспорт, продуктовые магазины и жизнеобеспечивающие службы.
Пока принцип «антиковидных» зон применяется только в нескольких регионах. Однако российские предприниматели начинают опасаться, что в случае введения аналогичных мер в регионах бизнес начнет закрываться либо уходить в подполье.
По мнению главы Российского совета торговых центров Олега Войцеховского, если в торговых центрах также введут систему QR-кода, то они потеряют до 80% посетителей, а эта ситуация равнозначна локдауну.
В свою очередь, бьюти-индустрия ожидает, что ее постигнет участь общепита — салоны красоты смогут принимать только вакцинированных. Эксперты считают, что в этом случае мастера будут снимать студии и работать нелегально.
Пессимистично настроены и владельцы фитнес-клубов. Они уверены, что, пока сотрудники и клиенты пройдут вакцинацию, отрасль неминуемо потеряет деньги, а небольшие фитнес-центры вовсе закроются.
По мнению предпринимателей, власти регионов должны не слепо принимать стихийные решения, а вырабатывать гибкие подходы по борьбе с коронавирусом совместно с бизнесом.
Одним из первых об изменившейся ситуации с коронавирусом сообщил главврач Коммунарки Денис Проценко. По его наблюдениям, вирус изменился, мутировал. К такому выводу его привели результаты терапии, которая оказалась неуспешной в применении к новым тяжелобольным пациентам. Также он отметил, что все чаще медики отмечают повторные случаи ковида у вакцинированных и переболевших.
Сначала считалось, что драйвер роста по заболеваемости ковидом — индийский штамм. Но специалисты уже доказали, что первые признаки третьей волны пандемии появились еще в апреле, то есть индийский штамм еще не мог распространиться в стране. Тем более что достоверных и убедительных данных о том, что новые штаммы стали причиной вспышки заболеваемости в Москве и Петербурге, пока нет.
Проценко утверждает, что Россия столкнулась с абсолютно новым заболеванием, которое идет по новому сценарию. С его мнением согласен один из разработчиков отечественной вакцины «Спутник V» Денис Логунов. Он заявил, что в столице, похоже, развился собственный «московский штамм», не имеющий пока аналогов.
Вирусологи и медики предупреждают, что появление новых, более опасных мутаций коронавируса не исключено, если население и дальше будет отказываться прививаться.
«При низких темпах вакцинации вирус будет мутировать быстрее. В результате имеющиеся вакцины уже не будут действовать. Это произойдет, если не будет достаточной „иммунной прослойки“. То есть большую часть населения должны составлять вакцинированные либо переболевшие», — врач-инфекционист Андрей Поздняков.
«Новые штаммы очень быстро распространяются. Если сейчас не начать активную вакцинацию, то ситуацию с количеством зараженных не удастся купировать», — профессор вирусологии Алексей Аграновский.
«Мы не разорвем этот замкнутый круг без вакцинации. Это единственный выход из нынешней сложнейшей ситуации. Двукратный рост заболевших, который мы наблюдаем за последние недели, буквально кричит нам: „Прививайтесь!“ По своему опыту скажу, что мы не видели среди пациентов с вакцинацией ни одного тяжелого случая — например, чтобы они попадали в реанимацию или на ИВЛ. Надо понимать, что вакцинация — это гарантия более легкого течения коронавируса», — главврач Коммунарки Денис Проценко.
Вирусологи и ученые сходятся во мнении, что введением локдауна пандемию не остановить. Снизить количество зараженных помогут ограничительные меры: контроль за ношением масок и запрет на посещение массовых мероприятий. Период действия антиковидных мер, когда люди будут максимально разобщены, — идеальное время для вакцинации.
Пока еще рано говорить о том, когда в России закончится третья волна. Ее исход зависит от дисциплинированности и сознательности самих россиян — насколько ответственно они будут соблюдать антиковидные меры и насколько эффективно пройдет прививочная кампания.