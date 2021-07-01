Наркотики из Китая заказал по почте житель Нижнего Тагила

29-летнего тагильчанина будут судить за незаконный оборот наркотиков. Он заказал запрещенные вещества из Китая и был задержан сотрудниками таможни при их получении.

Уголовное дело в отношении жителя Нижнего Тагила 1992 года рождения направила в суд прокуратура Ленинского района. Мужчина обвиняется в контрабанде и незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Запрещенные вещества молодой человек заказал в Китае через интернет-магазин в феврале 2021 года. Посылка с 25 граммами «синтетики» прибыла в отделение почты на улице Попова, 14А в марте. При этом неустановленное лицо с целью сокрытия информации о содержащемся в отправлении наркотическом средстве предоставило в таможенный орган ложные сведений о наименовании товара, а именно содержимое отправление поименовано как: «Toothbrush head» (насадка для зубной щетки), как товар для личного пользования, рассказали подробности в прокуратуре. Тагильчанин был задержан 18 марта таможенниками при получении посылки. В скором времени уголовное дело в отношении него рассмотрит суд. Напомним, международное почтовое отправление с почти килограммом синтетических наркотиков пытался получить из Китая 21-летний житель Урала. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. За посылку с почти килограммом наркотиков из Китая уральцу грозит 15 лет тюрьмы

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