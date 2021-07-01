Неправильные баллы за ЕГЭ по русскому языку получили школьники в Екатеринбурге

Школьники из Екатеринбурга, которые сдавали ЕГЭ по русскому языку, обнаружили, что в общей базе занесены неверные результаты. У некоторых выпускников первый результат оказался на балл выше, чем итоговый.

Как стало известно позднее, все дело в сочинении, оценку которого изменили. Изначала максимальный балл за сочинение составлял 24, но потом стало 25 баллов. Потому что по одному из критериев высший балл был 4, но в итоге оказался на один выше. И у всех итоговая оценка за сочинения была неправильной,рассказал E1 один из школьников. Спустя несколько дней ошибка была исправлена, на данный момент баллы выставлены корректно. В министерстве образования Свердловской области не подтвердили и не опровергли данную информацию. Однако там подчеркнули, что от выпускников жалоб на подобную проблему не поступало. Напомним, 55 выпускников из Свердловской области получили 100 баллов за ЕГЭ по русскому языку. Экзамен проводился 3 и 4 июня. 100 баллов за ЕГЭ по русскому языку получили 55 выпускников Свердловской области

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