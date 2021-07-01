Новые спортивные площадки появятся у двух школ на Вагонке и Лебяжке в Нижнем Тагиле

Новые спортивные площадки появятся у двух школ на Вагонке и Лебяжке в Нижнем Тагиле
Новые спортивные площадки появятся у двух школ на Вагонке и Лебяжке в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:34ОбществоФото: пресс-служба администрации Первоуральска
Новая современная спортивная площадка появится на территории школы № 9 в Дзержинском районе и школы № 10 на Лебяжке Нижнего Тагила.

Депутаты городской думы одобрили выделение средств для строительства, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

По предварительным данным, в комплексе будет обустроено футбольное поле, беговые дорожки, прыжковая яма и площадка для волейбола и баскетбола. Также будут сделаны освещение и ограждения. Планируется, что работы начнутся в 2022 году.

Напомним, еще одна площадка будет обустроена на территории школы № 13 в Нижнем Тагиле. Стоимость работ составляет 19,4 миллиона рублей. Площадь благоустройства составляет 7,6 тысячи квадратных метров.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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