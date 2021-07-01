Обустройство спортплощадки в школе № 13 Нижнего Тагила обойдется в 19,4 млн

Обустройство спортплощадки в школе № 13 Нижнего Тагила обойдется в 19,4 млн
Обустройство спортплощадки в школе № 13 Нижнего Тагила обойдется в 19,4 млн
Сегодня, 10:42ОбществоФото: pixabay.com
Субподрядчика для обустройства спортивной площадки в школе № 13 Нижнего Тагила ищет МУП «Тагилдорстрой».

Генеральный план разработало МБУ «Тагилгражданпроект». Площадь благоустройства составит 7,6 тысячи квадратных метров, площадь озеленения — 2,9 тысячи квадратных метров.

Субподрядчику необходимо сохранить две существующие площадки — футбольное и баскетбольное поля. Кроме того, нужно оборудовать поле для мини-футбола, беговую дорожку, площадки для воркаута и воллейбола, яму приземления для прыжков в длину и полосу препятствий длиной 70 метров.

Кроме того, проектом предусмотрено восстановление тротуаров вдоль северо-восточного фасада школы и расположенного рядом детского сада. Также необходимо заменить металлическое ограждение вдоль спортивной зоны и установить ворота и калитку.

Для маломобильных групп населения предусмотрены дорожки шириной не менее 1,5 метра с уклоном не более 5%.

Освещение территории стадиона должно быть выполнено светодиодными прожекторами. Уже установленные опоры наружного освещения необходимо демонтировать.

Гарантия на работы составляет пять лет, договор действует до 31 октября 2021 года. Заявки от субподрядчиков принимаются до 9 июля 2021 года.

Напомним, генеральным подрядчиком на обустройство спортплощадки школе № 13 на улице Щорса, 8 Нижнего Тагила стало МУП «Тагилдорстрой». Заказчиком выступало МКУ «Служба заказчика городского хозяйства». Работы будут проводиться в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования до 2024 года».

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