Обустройство спортплощадки в школе № 13 Нижнего Тагила обойдется в 19,4 млн

Субподрядчику необходимо сохранить две существующие площадки — футбольное и баскетбольное поля. Кроме того, нужно оборудовать поле для мини-футбола, беговую дорожку, площадки для воркаута и воллейбола, яму приземления для прыжков в длину и полосу препятствий длиной 70 метров.