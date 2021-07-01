Отмена массовых мероприятий и шторм после жары. Итоги дня в Свердловской области

Отмена массовых мероприятий и шторм после жары. Итоги дня в Свердловской области
Отмена массовых мероприятий и шторм после жары. Итоги дня в Свердловской области
Сегодня, 19:22ОбществоФото: pixabay.com
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 1 июля.

Массовые мероприятия, на которых собирается более 50 человек, отменены в Нижнем Тагиле до конца июля из-за коронавируса. Однако музеи, библиотеки и кинотеатры будут работать с соблюдением норм эпидемиологической безопасности.

На смену аномальной жаре в Свердловскую область придут грозы с градом и ливни. Штормовое предупреждение с ветром до 27 метров в секунду объявлено на 2 и 3 июля. К ближайшим выходным температура опустится до +20 градусов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело за ненадлежащее исполнение обязанностей из-за смерти екатеринбурженки от рака. Женщине неверно поставили диагноз в онкодиспансере. Сейчас назначена медицинская экспертиза, которая покажет, действительно ли врачи допустили ошибки. Потерпевшим признан супруг погибшей.

Пассажиры, вылетевшие с задержкой на семь часов самолетом из Екатеринбурга с Сочи, остались без багажа, он не был загружен на борт. В колл-центре поддержки клиентов авиакомпании «Россия» перед туристами извинились за неудобства и пообещали доставить багаж в ближайшим рейсом.

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