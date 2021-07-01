Отмена массовых мероприятий и шторм после жары. Итоги дня в Свердловской области

Пассажиры, вылетевшие с задержкой на семь часов самолетом из Екатеринбурга с Сочи, остались без багажа, он не был загружен на борт. В колл-центре поддержки клиентов авиакомпании «Россия» перед туристами извинились за неудобства и пообещали доставить багаж в ближайшим рейсом.