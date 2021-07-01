Перенесшая инсульт и «избитая» в больнице Екатеринбурга бабушка умерла

Перенесшая инсульт и «избитая» в больнице Екатеринбурга бабушка умерла
Перенесшая инсульт и «избитая» в больнице Екатеринбурга бабушка умерла
Сегодня, 11:39ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Пожилая свердловчанка, которую вернули родственникам из 3-ей городской больницы с синяками и поломанным пальцем, скончалась в больнице Краснотурьинска.

Родственники 80-летней женщины сейчас пытаются выяснить, что произошло с их бабушкой в екатеринбургской больнице № 3. Пациенту выписали из больницы с многочисленными синяками и ушибами, происхождение которых медики не объяснили.

По словам родных, бабушка, попавшая в медучреждение с инсультом, плакала, когда пыталась рассказать о том, что же произошло с ней в больнице. Из ее слов они поняли лишь, что с пациенткой в больнице плохо обращались. Возможно, ее роняли при транспортировке.

В поисках правды родственники обратились в больницу и в областное министерство здравоохранения, однако ответов они так и не получили.

Напомним, в ночь на 9 мая 82-летнего пенсионера избили прямо в больнице в Екатеринбурге. Инцидент произошел в Центральной городской клинической больнице № 23 на улице Старых Большевиков. На пенсионера напали соседи по палате, которые отмечали праздник и употребляли спиртное.

Сюжеты:
Екатеринбург
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