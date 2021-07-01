Перенесшая инсульт и «избитая» в больнице Екатеринбурга бабушка умерла

По словам родных, бабушка, попавшая в медучреждение с инсультом, плакала, когда пыталась рассказать о том, что же произошло с ней в больнице. Из ее слов они поняли лишь, что с пациенткой в больнице плохо обращались. Возможно, ее роняли при транспортировке.