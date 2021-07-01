Растения времен динозавров и зеленые хищники появятся в Нижнем Тагиле

В рамках проекта «Демидовский сад» планируется высадка более 18-ти видов плодовых и садовых культур к 300-летию Нижнего Тагила на городской станции юных натуралистов. Среди них: растения времен динозавров и зеленые хищники.

На участке будут установлены опытные грядки и разбит розарий. Также на станции юных натуралистов появятся экзотические растения, которые входили в коллекцию Демидовских садов. Также в гостинной пристанционного участка будут размещены зеленые хищники, рядом с сарраценией и непентесом, кувшинчики которого достигают размеров взрослого человека. В 18 веке в Нижнем Тагиле Никита Демидов основал Демидовский сад на территории нынешнего парка имени Бондина, который назывался «Никитушкин», цветы и растения привозились в сад со всего мира, но на сегодняшний дней сохранились только архивные записи, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила. Мы решили совместить историю и наши знания по биологи и восстановить для жителей города частичку тех садов, которые были когда-то в нашем городе,заявил Директор городской станции юных натуралистов Андрей Чепелев. Также проект «История демидовских садов, сохраним прошлое для будущего» получил поддержку от ЕВРАЗ. В рамках гранта «Город идей, город друзей» будут выделены средства для современного оборудования и садовых инструментов. Например, ножницы для стрижки кустов, тапенер, степлер для подвязки растений и многофункциональный секатор.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter