Стекольщики пожаловались на подделку актов об утилизации отходов в России

На базе Российского экологического оператора (РЭО) решили создать фонд расширенной ответственности производителей (РОП) и импортеров товаров. Это позволит не допустить массовой подделки актов об утилизации отходов в России, о чем ранее сообщали переработчики стекла.

Как считает управляющий партнер ООО «Элемент Ресайклинг» Александр Самохин, предприятия, вложившие деньги в развитие отрасли и потратившиеся на покупку нового оборудования, не могут конкурировать с предприятиями, где несколько сотрудников занимаются печатью справок на принтерах. Об этом пишет сайт 360tv.ru. «Без налаженной РОП никто не захочет заниматься сортировкой мусора, поскольку это не будет выгодно. Отрасль не будет развиваться, инвесторы не пожелают вкладываться, вырастут полигоны», — уверен Самохин. Напомним, что со следующего года в России за утилизацию упаковки своих товаров производителям нужно будет платить экологический сбор в полном размере стоимости упаковки. Ответственным за собираемость будет Российский экологический оператор, который занимается созданием специального реестра — там будет храниться информация о производителях, импортерах, товарах и упаковке. Данная система позволит убрать лазейки для недобросовестных компаний и сделать прозрачным процесс сбора средств. Отмечается, что в настоящее время полученные в рамках РОП средства поступают в бюджет, но их тратят на разные цели. Фонд РОП позволит сделать так, чтобы эти деньги направлялись исключительно на реализацию экологических инициатив. Как рассказал глава Российского экологического оператора Денис Буцаев, в России давно назрела необходимость совершенствования системы РОП. «Это позволит свести к минимуму образование отходов, станет мотивацией для производителей, чтобы отказаться от „неэкологичной“ упаковки и стимулировать извлечение как можно большего объема вторичных ресурсов для переработки, а не для бессмысленного складирования на полигонах», — заявил Буцаев. Как отметил руководитель Российского экологического общества Рашид Исмаилов, модель РОП является грамотным и современным подходом, доказавшим свою эффективность. «Экодиссидентство в России должно быть изжито. И спекуляций с удорожанием продукции быть не должно», — заключил специалист.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter