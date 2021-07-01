Тагильская семья с 6 детьми стала победителем конкурса «Счастливый солнечный денек»

Тагильская семья с 6 детьми стала победителем конкурса «Счастливый солнечный денек»
Тагильская семья с 6 детьми стала победителем конкурса «Счастливый солнечный денек»
Сегодня, 19:08ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Семья Шаровых из Нижнего Тагила, в которой воспитываются шестеро детей, одержала победу в конкурсе фотографий «Счастливый солнечный денек». Мероприятие приурочено ко Дню семьи, любви и верности.

Целью конкурса является пропаганда среди жителей значимости семьи, семейных отношений, ценностей и традиций. Свои работы присылали многодетные семьи, а также семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью, замещающие и неполные. На фотографии должна быть представлена семья, которая проводит досуг в солнечную погоду.

Конкурс проходил с 1 по 25 июня 2021 года, в нем приняли участие 40 желающих, сообщает пресс-служба мэрии города. 29 июня комиссия выбрала победителей.

  • Семья Шаровых (шестеро детей);
  • Семья Кальсиных (двое детей);
  • Семья Хребтиковых (четверо детей).
Фото:пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

Напомним, общегородской конкурс «Лучший двор, дом, подъезд» вновь отменен в Нижнем Тагиле из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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