Тагильская семья с 6 детьми стала победителем конкурса «Счастливый солнечный денек»

Целью конкурса является пропаганда среди жителей значимости семьи, семейных отношений, ценностей и традиций. Свои работы присылали многодетные семьи, а также семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью, замещающие и неполные. На фотографии должна быть представлена семья, которая проводит досуг в солнечную погоду.