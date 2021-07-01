Тагильская семья с 6 детьми стала победителем конкурса «Счастливый солнечный денек»

Целью конкурса является пропаганда среди жителей значимости семьи, семейных отношений, ценностей и традиций. Свои работы присылали многодетные семьи, а также семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью, замещающие и неполные. На фотографии должна быть представлена семья, которая проводит досуг в солнечную погоду.
Конкурс проходил с 1 по 25 июня 2021 года, в нем приняли участие 40 желающих, сообщает пресс-служба мэрии города. 29 июня комиссия выбрала победителей.
Напомним, общегородской конкурс «Лучший двор, дом, подъезд» вновь отменен в Нижнем Тагиле из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.