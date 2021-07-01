Владимир Антонов и Алла Пислегина избраны почетными гражданами Нижнего Тагила

Алла Владимировна Пислегина несколько десятилетий бережно собирает и хранит историю не только «Уралвагонзавода», Дзержинского района, но и всего города. Научно-исследовательская, выставочная и просветительская деятельность Аллы Владимировны играет огромную роль в патриотическом воспитании детей и молодежи.