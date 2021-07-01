Владимир Антонов и Алла Пислегина избраны почетными гражданами Нижнего Тагила

Звание «Почетный гражданин города Нижний Тагил» в 2021 году получат директор ООО «Центр профилактической медицины УХП», депутат городской думы Владимир Антонов и директор выставочного комплекса АО «НПК «Уралвагонзавод» Алла Пислегина, сообщает пресс-служба администрации города.
Владимир Иванович Антонов начинал работу на Уралхимпласте начальником смены, был начальником цеха, директором по персоналу предприятия. В настоящее время возглавляет Центр профилактической медицины УХП. Избиратели отдают свои голоса за Владимира Ивановича уже четвёртый созыв подряд.
Алла Владимировна Пислегина несколько десятилетий бережно собирает и хранит историю не только «Уралвагонзавода», Дзержинского района, но и всего города. Научно-исследовательская, выставочная и просветительская деятельность Аллы Владимировны играет огромную роль в патриотическом воспитании детей и молодежи.
Напомним, из пяти кандидатов достойных граждан Нижнего Тагила стоял выбор на звание «Почетный гражданин города Нижний Тагил» в 2021 году.