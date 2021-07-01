Ввести режим ЧС из-за жары просят фермеры у властей Свердловской области

По словам замглавы Союза фермеров и крестьянских хозяйств Алексея Бондарева, при режиме ЧС фермеры смогут получить субсидии из федерального бюджета. Такая помощь доступна хозяйствам, которые пострадали из-за неблагоприятных природных условий. Он отметил, что сезон очень сложный.
Это позволит нам сохранить меры поддержки, которые уже запланированы в виде технических субсидий, субсидий на молоко, цитирует Бондарева Znak.
Председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин пояснил, что это компетенция областного правительства. Он попросил собрать обращения и передать их.
Напомним, в Свердловской области установилась аномальная жара. 30 июня в Екатеринбурге был побит температурный рекорд — 37°С. Последний раз температура +34,6°С была зафиксирована в 1954 году.