Ввести режим ЧС из-за жары просят фермеры у властей Свердловской области

По словам замглавы Союза фермеров и крестьянских хозяйств Алексея Бондарева, при режиме ЧС фермеры смогут получить субсидии из федерального бюджета. Такая помощь доступна хозяйствам, которые пострадали из-за неблагоприятных природных условий. Он отметил, что сезон очень сложный.