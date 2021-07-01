За один миллион рублей «ковидных» выплат уральский рентгенолог судится с Минздравом

За один миллион рублей «ковидных» выплат уральский рентгенолог судится с Минздравом
За один миллион рублей «ковидных» выплат уральский рентгенолог судится с Минздравом
Сегодня, 13:27ОбществоФото: 1mediainvest.ru
С декабря 2020 года рентгенолог из Красноуфимской городской больницы пытается отсудить деньги за работу с ковидными пациентами в «красной» зоне. Медики, которые проводят компьютерную томографию, напрямую с больными не работают, поэтому ренгенологу «ковидные» выплаты не положены, считают в Минздраве.

Четыре вида выплат предусмотрено для начисления свердловским медикам за работу с коронавирусными больными, сообщает Е1. Два введены указом президента, еще два — губернатором Свердловской области. В настоящий момент врачу Красноуфимской больницы начисляют только одну доплату, введенную в регионе в октябре 2020 года. Она же претендует почти на миллион «путинских» выплат за работу с коронавирусными больными с апреля по октябрь 2020 года.

Первый суд для медика в Красноуфимске завершился в пользу Минздрава. В связи с чем была подана апелляция в Областной суд. Рассмотрение дела назначено на 22 июля 2021 года.

Руководство больницы объясняет отсутствие других дополнительных выплат рентгенологу тем, что в их внутренних приказах прописаны правила начисления «ковидных» выплат. И если врач сидит в отдельном кабинете, то такие выплаты ему не положены. Сама рентгенолог уверена, что, работая на единственном КТ-аппарате, ведя ежедневный прием больных, она постоянно с ними контактирует.

В феврале этого года правительством области было выпущено постановление № 52. По этому постановлению были установлены дополнительные выплаты медикам за работу с ковидом. Нам, врачам, их не назначили. В мае мы пожаловались в трудовую инспекцию. Оттуда нас отправили в Минздрав, а из Минздрава уже больше месяца нет ответа. Надо отметить, после наших жалоб лаборантам выплатили деньги сразу за три месяца, а врачам — опять нет,заявляет медик из Красноуфимской городской больницы.

По мнению адвоката, представляющего интересы больницы в суде, на апелляции суд не встанет на сторону медика. Множество проверок прошло в больнице, но никаких нарушений не было выявлено, поэтому позиция врача не является обоснованной, считает он.

Напомним, следственный комитет Свердловской области начал проверку, связанную с невыплатой компенсации за работу с коронавирусными больными госпиталю имени Владислава Тетюхина в Нижнем Тагиле.

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