За покровительство «черным лесорубам» свердловскому лесничему грозит 4 года тюрьмы

В отношении лесничего из Шалинского района возбуждено уголовное дело за использование служебных полномочий вопреки интересам службы. Мужчина обвиняется в том, что закрывал глаза на деятельность «черных лесорубов».

По версии следствия, в начале лета 2019 года лесничий ГКУ Свердловской области «Шалинское лесничество» получил сообщение о незаконной рубке леса недалеко от станции Уткинский завод, но не принял должных мер. Выехав на место, он обнаружил грузовой автомобиль «УРАЛ», вывозивший из лесного массива незаконно вырубленные деревья. Остановив и осмотрев автомобиль, лесничий увидел, что незаконный вывоз леса осуществляют знакомые ему местные жители. Вопреки своим должностным обязанностям он не принял мер к предотвращению и пресечению нарушения требований лесного законодательства, рассказали подробности в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Мужчина позволил «черным лесорубам» скрыться вместе с заготовленной древесиной в объеме 27 кубометров. Ущерб составил 627 тысяч рублей. Уголовное дело вскоре рассмотрит суд. Лесничему грозит до 4 лет лишения свободы. Напомним, 7 лет тюрьмы и штраф грозят «черному лесорубу» за вырубку деревьев — 29 сосен под Верхней Пышмой. Ущерб оценен в более чем 1,1 миллиона рублей. Семь лет тюрьмы грозит «черному лесорубу» за 29 сосен в Свердловской области

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