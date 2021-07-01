За покровительство «черным лесорубам» свердловскому лесничему грозит 4 года тюрьмы

За покровительство «черным лесорубам» свердловскому лесничему грозит 4 года тюрьмы
За покровительство «черным лесорубам» свердловскому лесничему грозит 4 года тюрьмы
Сегодня, 16:21ОбществоФото: Евгения Гаева
В отношении лесничего из Шалинского района возбуждено уголовное дело за использование служебных полномочий вопреки интересам службы. Мужчина обвиняется в том, что закрывал глаза на деятельность «черных лесорубов».

По версии следствия, в начале лета 2019 года лесничий ГКУ Свердловской области «Шалинское лесничество» получил сообщение о незаконной рубке леса недалеко от станции Уткинский завод, но не принял должных мер.

Выехав на место, он обнаружил грузовой автомобиль «УРАЛ», вывозивший из лесного массива незаконно вырубленные деревья. Остановив и осмотрев автомобиль, лесничий увидел, что незаконный вывоз леса осуществляют знакомые ему местные жители. Вопреки своим должностным обязанностям он не принял мер к предотвращению и пресечению нарушения требований лесного законодательства, рассказали подробности в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Мужчина позволил «черным лесорубам» скрыться вместе с заготовленной древесиной в объеме 27 кубометров. Ущерб составил 627 тысяч рублей.

Уголовное дело вскоре рассмотрит суд. Лесничему грозит до 4 лет лишения свободы.

Напомним, 7 лет тюрьмы и штраф грозят «черному лесорубу» за вырубку деревьев — 29 сосен под Верхней Пышмой. Ущерб оценен в более чем 1,1 миллиона рублей.

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