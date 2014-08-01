1 августа - 180 лет со дня испытания в Нижнем Тагиле паровоза Черепановых
180 лет назад, 1 августа 1834 года, в Нижнем Тагиле раздался свисток первого в Российской империи паровоза. Этот сигнал возвестил начало новой эры в горно-металлургической промышленности и рельсовом транспорте. Россия стала единственным государством в Европе, где первые паровозы были изготовлены в своей стране, а не импортированы из Англии.
Творцами первого российского паровоза, называвшегося первоначально «сухопутный пароход», «паровая телега», «пароходный дилижанец», «пароходка» были знаменитые уральские механики, умельцы и изобретатели Ефим Алексеевич Черепанов (1774-1842) и его сын Мирон Ефимович (1803-1849). За талант, одаренность, изобретательскую деятельность историки горнорудного дела по праву относят их к разряду выдающихся механиков-самородков того времени.
Черепановы внесли большой вклад в развитие техники машиностроения и русского железнодорожного транспорта. Вся деятельность замечательных тагильских механиков была, по словам Ефима Черепанова, направлена на то, чтобы «неослабно заводить машины… для пользы заводов и для облегчения сил трудящихся». Имена механиков Черепановых и их творения составляют национальную славу России. В ноябре 1956 года на центральной площади Нижнего Тагила был установлен памятник творцам первых русских паровозов работы скульптора А.С. Кондратьева и архитектора А.В. Сотникова.
По сей день традиции Черепановых продолжают жить и развиваться. Согласно указу губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя от 30 мая 1997 г. создан Региональный общественный фонд имени Черепановых и принято решение о присуждении премии и медали имени Черепановых. Первое присуждение этой престижной премии состоялось в Нижнем Тагиле в августе 1997 г., и с тех пор она присуждается ежегодно за индивидуальные достижения и разработки, получившие практическую реализацию или давшие экономический, социальный или другой эффект.