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1 августа - 180 лет со дня испытания в Нижнем Тагиле паровоза Черепановых
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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1 августа - 180 лет со дня испытания в Нижнем Тагиле паровоза Черепановых

1 августа 2014, 18:00ОбществоCorey
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