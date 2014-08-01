Через час в Нижнем Тагиле откроется «Центр переливания крови». С участием Евгения Куйвашева

Надо сказать, это здание долгое время являлось местным долгостроем, который, наконец-то приведен к результату.

Более того, по бумагам, крайний срок сдачи - 31 декабря 2013 года. Но это, очевидно, не значило, что с нового года Центр откроет свои двери для доноров и гематологических больных. Перевезти все оборудование, устроить лаборатории, разместить документацию - процесс не простой, плюс, не исключена вероятность, что даже после торжественного открытия необходимо будет завершить некоторые отделочные работы.

Кроме того, известно, что долгое время Центр проходил лицензирование. Остается верить, что теперь станция переливания крови №3 даст возможность еще более качественного развития тагильского донорства.

Тагильский донор – это что-то особенное, в самом хорошем смысле. Мы их искренне любим, и они это знают. Мы обеспечиваем компонентами крови весь Горнозаводской округ и замечаний, претензий к нашей продукции никогда не было. Крови хватает всегда рассказала TagilCity.ru Зоя Владимировна Пучкова, главный врач Станции переливания крови № 3.