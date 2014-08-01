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Через час в Нижнем Тагиле откроется «Центр переливания крови». С участием Евгения Куйвашева
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Через час в Нижнем Тагиле откроется «Центр переливания крови». С участием Евгения Куйвашева

1 августа 2014, 11:15Общество
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