Газовому цеху Евраз НТМК в Нижнем Тагиле - 75 лет (ФОТО)

Приказ об образовании газового цеха был подписан 30 июля 1939 года - на год раньше появления Нижнетагильского металлургического завода. К пуску первой доменной печи в июне 1940 года коллектив газового цеха состоял из 22 человек. Газовое хозяйство развивалось вместе с комбинатом. Вводились в строй новые доменные печи, коксовые батареи, соответственно запускались агрегаты, которые обслуживал газовый цех.

В 2004 и 2006 годах в доменном цехе были введены в строй уникальные доменные печи, оборудованные современными газоочистками, которые обслуживает газовый цех. Газоочистки построены по технологиям немецкой компании Paul Wurth и обеспечивают высокий уровень очистки доменного газа от вредных примесей. В 2014 году на ЕВРАЗ НТМК был проведен капитальный ремонт газоочистки доменной печи № 6. Затраты превысили 13 млн рублей. В 2007 году сотрудники газового цеха принимали непосредственное участие в модернизации утилизационной газовой установки - ГУБТ-12 доменной печи № 6. Установка, используя давление доменного газа, вырабатывает дополнительную электрическую энергию. Благодаря стабильной работе этого оборудования комбинат ежегодно экономит более 90 млн рублей на закупке электроэнергии.

Фотографии пресс-службы Евраза. Слева - оператор Наталья Ременец. Справа - Вадим Жуков, старший газовщик

Работники газового цеха ЕВРАЗ НТМК обеспечивают очистку, транспортировку и распределение различных видов газов по производственным цехам. Основные потребители газа – теплоэлектроцентраль, прокатные подразделения, доменный цех.

Коллектив цеха обслуживает более 70 километров газопроводов доменного, коксового, природного газов. Каждый час по ним транспортируется более миллиона кубометров различных газов. На комбинате регулярно обновляются газовые сети, прокладываются новые газопроводы. Так, в 2013 году для обеспечения коксовым газом шаропрокатного и бандажного станов пущена в эксплуатацию современная газоповысительная станция №3.