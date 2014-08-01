Интернет на смартфонах стал на 60% популярнее

Общий объем скачанных данных в сети уральского «МегаФона» превысил 27 миллионов гигабайт с начала года. Непрерывный просмотр такого объема видео занял бы более пяти лет в 100 кинотеатрах одновременно. При этом компания «МегаФон» зафиксировала рекордный рост «смартфонного» интернет-трафика – на 60% в первом полугодии 2014 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным Фонда общественного мнения 82% из числа российских интернет-пользователей заходят во всемирную сеть каждый день. При этом наблюдается тенденция, что в качестве основного мобильного устройства для интернет-серфинга все более востребованными становятся смартфоны, которые используются для просмотра видео, работы с электронной почтой, общения в социальных сетях, как навигаторы в путешествиях.

«Уральцы все чаще заменяют обычные телефоны на современные смартфоны с поддержкой выхода в интернет в сети 3G и 4G+. За первое полугоде 2014 года рост продаж смартфонов в салонах связи «МегаФона» составил 148% по сравнению с тем же периодом прошлого года», - рассказал директор Уральского филиала ОАО «МегаФон Ритейл» Егор Заречнев.

Наибольший объем интернет-трафика скачивают с помощью смартфонов абоненты «МегаФона» в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Свердловской, Кировской, Челябинской областях, а также в Пермском крае. Во всех этих регионах «МегаФон» предоставляет абонентам самый быстрый мобильный интернет в сети 4G+. Ежемесячный объем интернет-трафика в сети 4G+ «МегаФона» уже превышает 400 ТБ.

Топ-5 популярных смартфонов лета-2014 (продажи в салонах «МегаФона» за июнь, июль 2014 г.)

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Приобрести смартфоны и другое мобильное оборудование можно в интернет-магазине оператора и салонах связи «МегаФон».