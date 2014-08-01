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Интернет на смартфонах стал на 60% популярнее
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Интернет на смартфонах стал на 60% популярнее

1 августа 2014, 16:40ОбществоАнастасия
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