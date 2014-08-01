Оторвитесь в последний месяц лета: на TagilCity.ru завершается фотоконкурс от экстрим-клуба «Адреналин»

Сплавиться по Чусовой хотя бы раз, наверное, должен каждый. Именно поэтому экстрим-клуб разыгрывает целых три путевки в увлекательное путешествие. И сейчас на нашем портале идет настоящая битва, ведь все три победителя определятся путем зрительского голосования.

Для того, чтобы принять участие в фотоконкурсе и выиграть путевку на двоих, необходимо опубликовать от 1 до 3-х фотографий, на которых вы заняты активным отдыхом - приключения в лесу, у воды, с веслом, на лодке - в общем, всё, что угодно. Надо сказать, тагильчане, уже опубликовавшие свои работы, знают толк в хорошем отдыхе!