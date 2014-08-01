TagilCity.ru подарил почти 100 000 рублей на размещение рекламы!

10 организаций Нижнего Тагила получили скидки на размещения рекламы на сумму почти 100 000 рублей. На этот раз, TagilCity.ru дарил размещение в каталоге предприятий на по тарифу «Беззаботный» всего за 12 000 рублей вместо 19 790 рублей, а так же бесплатное размещение на «Обложке»! Для получения подарка всего лишь нужно было подписать медиаплан в течении последней недели июля.