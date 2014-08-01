TagilCity.ru подарил почти 100 000 рублей на размещение рекламы!
TagilCity.ru раздал подарки своим Клиентам по акции «Подарки за размещение в каталоге».
10 организаций Нижнего Тагила получили скидки на размещения рекламы на сумму почти 100 000 рублей. На этот раз, TagilCity.ru дарил размещение в каталоге предприятий на по тарифу «Беззаботный» всего за 12 000 рублей вместо 19 790 рублей, а так же бесплатное размещение на «Обложке»! Для получения подарка всего лишь нужно было подписать медиаплан в течении последней недели июля.
Проявили себя как самые оперативные компании из разных сфер деятельности. Рестораны, кафе и туристические фирмы быстрее всех «распробовали» выгодное предложение. Без подарков не остались так же автосалон, автошкола, центр образовательных технологий и студия авторской мебели.
Всем, кто не успел поучаствовать в этой акции, советуем следить за актуальными акциями и уточнять по телефону +7 (3435) 499-334 или по почте adv@tagilcity.ru.
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