Водка в России подорожала до 220 рублей
С сегодняшнего дня в России повышается минимальная официальная цена на водку в магазинах розничной продажи – на 21 рубль за пол-литра. Это значит, что бутылка будет стоить до 220 рублей.
170 рублей – такая минимальная официальная цена водки была до 11 марта, то есть людям дали отметить 23 февраля и 8 марта по старым ценам. С 11 марта нельзя стало продавать поллитровку меньше, чем по 199 рублей. Теперь пришла пора минимальной цене подняться до 220 рублей.
А с 5 августа российским производителям алкоголя запретят наклеивать на свою продукцию федеральные специальные марки старого образца. Но потребители этого не заметят, сообщает «Российская газета».
Интересно, что в Госдуме в осеннюю сессию намерены рассмотреть пару законопроектов на алкогольную тематику. Например, по одному из них, купить бутылку с горячительным напитком можно будет еще в более узком круге мест, чем сейчас. Законодатели хотят ограничить продажу алкогольной продукции в государственных и муниципальных учреждениях. Что интересно, к ним относится и сама Государственная Дума, где алкоголь сейчас свободно реализуется, говорится в пояснительной записке. По мнению авторов законопроекта, такого быть не должно.
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