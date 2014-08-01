Водка в России подорожала до 220 рублей

170 рублей – такая минимальная официальная цена водки была до 11 марта, то есть людям дали отметить 23 февраля и 8 марта по старым ценам. С 11 марта нельзя стало продавать поллитровку меньше, чем по 199 рублей. Теперь пришла пора минимальной цене подняться до 220 рублей.

Интересно, что в Госдуме в осеннюю сессию намерены рассмотреть пару законопроектов на алкогольную тематику. Например, по одному из них, купить бутылку с горячительным напитком можно будет еще в более узком круге мест, чем сейчас. Законодатели хотят ограничить продажу алкогольной продукции в государственных и муниципальных учреждениях. Что интересно, к ним относится и сама Государственная Дума, где алкоголь сейчас свободно реализуется, говорится в пояснительной записке. По мнению авторов законопроекта, такого быть не должно.